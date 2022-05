In Wesseling wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der mutma√üliche Tatverd√§chtige soll in der Tatnacht noch weitere Straftaten ver√ľbt haben.

So habe dieser gegen 0.40 Uhr zunächst eine 24-jährige Frau in der Straßenbahnlinie 16 mit einem Messer bedroht und ihr Handy geraubt. Anschließend soll der Verdächtige Passanten in der Fußgängerzone und Besucher einer Spielhalle in der Flach-Fengler-Straße mit dem Messer bedroht haben.