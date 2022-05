Etwas besser gel├Âst ist die Situation am Eigelstein in der K├Âlner Innenstadt. Hier haben Fu├čg├Ąnger mehr Platz. Die Umwandlung in eine autofreie Stra├če hat viel Zustimmung gefunden, auch wenn einige Gewerbetreibende angeben, Umsatzeinbu├čen zu haben.

Weitere Projekte zur Verkehrsberuhigung in Planung

Weitere verkehrsberuhigte Bereiche sollen in K├Âln folgen: So arbeitet die Bezirksvertretung Innenstadt beispielsweise an Pl├Ąnen f├╝r eine autofreie Zone auf der Severinstra├če zwischen Kart├Ąuserhof und An St. Magdalenen.

Auch Teile der Neusser Stra├če rund um den Neusser Platz im Agnesviertel sollen autofrei werden, wenn es nach den Gr├╝nen geht. F├╝r die Neusser Stra├če im Bereich Nippes erarbeitet die Stadt K├Âln mit B├╝rgerbeteiligung seit bereits ├╝ber zehn Jahren Konzepte zur Verkehrsberuhigung und mehr Aufenthaltsqualit├Ąt.

In Nippes gibt es au├čerdem seit ├╝ber zehn Jahren mit dem Stellwerk 60 eine der gr├Â├čten komplett autofreien Siedlungen Deutschlands. Das Projekt, das zu Anfang bel├Ąchelt wurde, gilt heute als voller Erfolg.

Vision f├╝r die Zukunft: Weniger Autos in der Innenstadt

Ein besonders ambitioniertes Umbauprojekt plant die Stadt K├Âln langfristig f├╝r die Innenstadt. So soll die Verwaltung der Stadt K├Âln bald erste ├ťberlegungen zum sogenannten MIV-Grundnetz vorlegen. Das bedeutet: Der Autoverkehr w├╝rde auf wenige Hauptstra├čen beschr├Ąnkt, viele Nebenstra├čen sollen Fahrradstra├čen und Fu├čg├Ąngerzonen oder Gr├╝nfl├Ąchen werden.

Als untergeordnete Verkehrsteilnehmer d├╝rften Autos zumindest einige Radstra├čen mit nutzen. Au├čerdem gibt es erste Ideen zur kompletten Neuordnung der Parkbereiche ÔÇô bis zu 30 Prozent der Stellpl├Ątze im ├Âffentlichen Raum k├Ânnten dann wegfallen.

Schon jetzt werden au├čerdem Radverkehrsnetze sowie der ├Âffentliche Nahverkehr in K├Âln ausgeweitet, nach einer Vorlage aus dem Mai 2021 soll au├čerdem das stationsbasierte Carsharing ausgebaut werden.

Wasserbusse und Seilbahnsysteme?

Gemeinsam mit der St├Ądteinitiative "Lebenswerte St├Ądte durch angemessene Geschwindigkeiten ÔÇô eine neue kommunale Initiative f├╝r stadtvertr├Ąglichen Verkehr" fordert K├Âln vom Bund au├čerdem rechtliche Voraussetzungen f├╝r Tempo 30 innerorts ÔÇô da, wo es sinnvoll ist.

Und selbst innovative L├Âsungen f├╝r das Problem, dass K├Âln schon jetzt architektonisch aus allen N├Ąhten platzt, liegen in der Pipeline. Wasserbus- und Seilbahnsysteme k├Ânnten schon in den n├Ąchsten zehn Jahren in den ├Âffentlichen Nahverkehr eingegliedert werden.

Gegenwind und erste Erfolge

Erste Erfolge gibt es bereits zu vermelden: Der Autoverkehr hat in den letzten zehn Jahren in K├Âln bereits abgenommen. Die Studie "Mobilit├Ąt in Deutschland 2017" zeigte, dass sich der Autoverkehr am Mobilit├Ątsanteil von 2006 bis 2017 bereits von 43 auf 35 Prozent verringert, der Fahrradfahreranteil dagegen erh├Âht hat. Das Ziel aus dem Strategiepaper "K├Âln mobil 2025", den Pkw-Anteil bis 2030 auf 33 Prozent zu reduzieren, r├╝ckt damit n├Ąher.