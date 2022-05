Pro-Russland-Autokorso in Köln

K├Âln Pro-Russland-Autokorso in K├Âln Von dpa 08.05.2022 - 14:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine haben sch├Ątzungsweise etwa 1000 Menschen in K├Âln ihre Unterst├╝tzung f├╝r Russland ausgedr├╝ckt. Zun├Ąchst fuhren etwa 150 Motorradfahrer in einem Korso durch K├Âlner Au├čenbezirke. An einigen Motorr├Ądern waren zum Beispiel Sowjet-Fahnen montiert.

Sp├Ąter sammelten sich mehrere Hundert Autos am F├╝hlinger See und fuhren am fr├╝hen Nachmittag allm├Ąhlich los. Sie hatten Fahnen von Russland und von der Sowjetunion auf der K├╝hlerhaube oder Beifahrer schwenkten sie durchs Fenster. Weil sich an einer Stelle der geplanten Route etwa 50 Menschen mit Ukraine-Fahnen positioniert hatten, wurde die Wegstrecke umgelegt. Die Polizei wollte ein Zusammentreffen der verschiedenen Gruppen vermeiden.

Sch├Ątzungen zur Zahl der Teilnehmer bei dem Autokorso machte die Polizei zun├Ąchst nicht. Laut einem dpa-Reporter vor Ort war der Andrang gro├č, die Zahl der angemeldeten 1000 Teilnehmer in mehreren Hundert Autos d├╝rfte in etwa erreicht oder ├╝bertroffen worden sein. F├╝r den Motorradkorso waren 150 Teilnehmer angemeldet worden - in etwa so viele Menschen waren es nach Polizeisch├Ątzung auch.