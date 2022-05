Feuer bei Kultgaststätte „Em Ahle Kohberg“

In Köln-Merheim brennt es am frühen Dienstagmorgen im Lagerraum des Lokals "Em Ahle Kohberg". Die Feuerwehr rettet acht Menschen. Die Brandursache ist unklar.

Gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen erreichte die Feuerwehr ein erster Notruf. Ein 180 Quadratmeter großer Holzschuppen an der Ostmerheimer Straße in Köln-Merheim war in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Acht Menschen hat die Feuerwehr in Sicherheit gebracht.