Modeste r├Ąumte nach Angaben einer Gerichtssprecherin am Freitag ein, dass er den Vertrag nie gelesen habe. Er habe geglaubt, dass er f├╝r den Vertrieb der Energydrinks nichts tun m├╝sse, so wie man es ihm zugesichert habe.

Die beklagte Firma hingegen beruft sich im Prozess auf den Wortlaut des Vertrages, in dem detailliert aufgef├╝hrt sei, was der Fu├čballer in der Funktion als Vertriebsbeauftragter h├Ątte tun m├╝ssen.