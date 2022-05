Auf einer ICE-Fahrt von Köln nach Berlin haben Unbekannte mehrere Brände hintereinander gelegt. Der hintere Zugteil musste wegen der Folgen des Feuers abgekoppelt werden.

In einem ICE von Köln nach Berlin haben Unbekannte in mehreren Toilettenräumen Klopapier in Brand gesetzt. Vor der Einfahrt in den Bahnhof Hagen löste eine Brandmeldeanlage im letzten Wagen Alarm aus, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Das Zugpersonal entdeckte zwei brennende Abfallbehälter in den Toiletten und löschte sie zügig.

Kurz vor Bielefeld schlug dann eine Anlage in einem weiteren Abteil Alarm. Auch hier standen Papierrollen im WC-Raum in Flammen. In Bielefeld stiegen Beamte der Bundespolizei zu und stießen auf eine weitere Brandquelle in einem Sanitärraum. Sie konnten auch hier das angezündete Toilettenpapier schnell löschen.

Aufmerksamkeit des Personals verhinderte Schlimmeres

Der hintere Zugteil wurde wegen des starken Brandgeruchs in Bielefeld abgekoppelt. Die rund 210 Fahrgäste stiegen in den vorderen Zugteil um und wurden bei der Weiterfahrt nach Hannover von Einsatzkräften der Bundespolizei begleitet. Alle Reisenden blieben unverletzt.

Das schnelle Löschen der Brände verhinderte laut Polizei einen größeren Schaden am Zug. "Das hätte in einer Katastrophe enden können!", heißt es in einer Mitteilung der Beamten. "Dank des beherzten Eingreifens von Zugpersonal und Bundespolizei wurde Schlimmeres verhindert."