Drei M├Ąnner haben in einer S-Bahn bei K├Âln zwei Frauen verbal bel├Ąstigt. Als ein Mann dazwischen geh, schlugen sie auf ihn ein. Polizisten nahmen die Angreifer in Gewahrsam.

Ein 25-J├Ąhriger ist in Sankt Augustin nach Polizeiangaben zwei Frauen helfend zur Seite gesprungen und danach selbst zum Opfer geworden. Der Vorfall habe sich Sonntagmorgen in einer S-Bahn in Richtung Siegburg zugetragen, teilten die Beamten am Dienstag mit.