Fotos von sexuellem Missbrauch: 70 Verdächtige

K├Âln Fotos von sexuellem Missbrauch: 70 Verd├Ąchtige Von dpa 27.05.2022 - 17:45 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Stofftier liegt vor einer Wand. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Die Polizei in K├Âln ermittelt gegen 70 Tatverd├Ąchtige, die zahlreiche Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben sollen. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den Ermittlungen in der Hauptstadt wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) entdeckt, der Listen mit mutma├člichen P├Ądophilen gef├╝hrt hat. Er sitzt in Untersuchungshaft. Deutschlandweit werde in 14 Bundesl├Ąndern gegen Verd├Ąchtige ermittelt. Zun├Ąchst hatte die "Bild"-Zeitung am Freitag online dar├╝ber berichtet.

Die K├Âlner Polizei hat eine "Besondere Aufbauorganisation Liste" (BAO Liste) eingesetzt. Weitere Details, Zahlen und Hintergr├╝nde zu den Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei K├Âln am Montag (11.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz nennen.

In Nordrhein-Westfalen hatte es in den vergangenen Jahren mehrere Kriminalit├Ątskomplexe mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern gegeben. Auf den Missbrauchsfall Campingplatz L├╝gde im Kreis Lippe folgten die Ermittlungen zu den Komplexen Bergisch Gladbach und M├╝nster.

Im Fall Bergisch Gladbach befreiten die Ermittler 65 Kinder aus der Gewalt von Sexualstraft├Ątern. Die "BAO Berg" hatte seit ihrem Start im Herbst 2019, ausgehend von einem Familienvater in Bergisch Gladbach, ein weit verzweigtes Geflecht rund um schweren Kindesmissbrauch aufgedeckt. Es gab (Stand Anfang 2022) 439 Tatverd├Ąchtige und bundesweit 27 Festnahmen.