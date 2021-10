Leipzig

Starke Sturmböen und Gewitter in Sachsen

21.10.2021, 08:28 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Sturmböen und schweren Gewittern in Sachsen. Wie ein Sprecher des DWD sagte, können bis zum Donnerstagnachmittag gebietsweise starke Sturmböen und schwere Gewitter auftreten. Hauptsächlich seien das Erzgebirge und das Erzgebirgsvorland betroffen. Nach ersten Informationen der Polizei am Donnerstagmorgen gab es bisher keine großen wetterbedingten Schäden im Freistaat. Zum Abend und der Nacht hin sollen die Windböen etwas nachlassen. Am Freitag sei laut DWD wieder mit stürmischen Böen zu rechnen.