Hunderte Ukraine-Flüchtlinge wollen ihr Studium fortsetzen

19.04.2022, 11:05 Uhr | dpa

Studierende laufen durch einen Durchgang an der Uni Leipzig (Symbolbild): Die Universität hat zehn ukrainische Flüchtlinge neu immatrikuliert. (Quelle: Harald Lange/imago images)

In Sachsen wollen immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine weiterstudieren. An den Unis in Leipzig und Dresden sind bereits ukrainische Studierende aufgenommen worden.

Nach ihrer Flucht vor dem Krieg bemühen sich zahlreiche Studierende aus der Ukraine darum, ihr Studium in Sachsen fortsetzen zu können. Bis vor Ostern habe es schon mehr als 700 Anfragen von Interessierten gegeben, teilte etwa die TU Dresden mit.

Zum diesjährigen Sommersemester seien bereits fünf Studierende immatrikuliert worden, die ihr in der Ukraine begonnenes Studium fortsetzen. Das geschehe über ein sogenanntes Learning Agreement, das als Brücke für geflüchtete und vertriebene Studierende aller Herkunftsländer in ein reguläres Studium dient.

Leipzig: Universität nimmt zehn Flüchtlinge zum Sommersemester auf

An der Uni Leipzig sind zum Sommersemester etwa zehn Ukrainer neu immatrikuliert worden, die ihr begonnenes Studium fortsetzen. Im März seien vier Ukrainer neu ins Studienkolleg aufgenommen worden. Seit Februar befänden sich zudem mehr als 900 studieninteressierte Ukrainer in Beratung.

An der TU Chemnitz laufen derzeit 26 Bewerbungen von Ukrainern, die ihr Studium weiterführen wollen. Dabei gehe es vor allem um den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). "Die TU Chemnitz geht davon aus, dass die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine weiter stark steigen wird und damit auch die Zahl der Studieninteressierten", sagte ein Sprecher der Hochschule.

Unis in Sachsen: Zulassung erfordert bestimmtes Sprachniveau

Um an einer der sächsischen Hochschulen zum Studium zugelassen zu werden, braucht es je nach Studiengang ein bestimmtes Sprachniveau in Deutsch oder Englisch. Deshalb werden auch Intensivsprachkurse angeboten. In Dresden und Leipzig wurde das Angebot bereits um insgesamt 100 Plätze aufgestockt.

Den Angaben der TU Dresden nach ist die Nachfrage jedoch um ein Mehrfaches höher. "Daher wird derzeit in Kooperation mit den Studienkollegs sachsenweit versucht, zusätzliche Angebote zu schaffen", erklärte dazu ein TU-Sprecher.