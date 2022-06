4. Vorbei an Dresden in die böhmische Schweiz

Mit der Regionalbahn geht es erst mal von Leipzig nach Dresden, dort mit der S-Bahn Linie 1 weiter auf einer atemberaubend schönen Tour durch das Elbtal, vorbei an der Festung Königstein bis zur Haltestelle Schöna, direkt am Elbufer.

Von dort tuckert eine winzige FĂ€hre hinĂŒber ins tschechische Hrensko, die Grenze liegt in der Mitte des Flusses. Ab hier benötigt man am besten ein Fahrrad und krĂ€ftige Waden, der Wanderbus 434 ab Hrensko fĂ€hrt nur im Juli und August auch an Wochentagen, sonst nur am Wochenende und an tschechischen Feiertagen.