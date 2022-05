Das Problem ist schon lange bekannt. Die Fraktion der damaligen PDS stellte im Jahr 2005 eine Kleine Anfrage an die Landesregierung zum Thema WaldbrÀnde im Nationalpark Harz. Grund war ein Feuer an der Teufelskanzel auf dem Brocken.

Harzbahn: Siebe sollen Funkenflug verhindern

Doch die HSB ergreife Schutzmaßnahmen an ihren Loks: "In der Brennkammer der historischen Dampfloks gibt es sogenannte Funkensiebe. Diese sollen einen Funkenflug verhindern und sind so alt wie die Technik der Lokomotiven selbst."

Die Siebe wĂŒrden tĂ€glich vom Personal geprĂŒft. Und vor zehn Jahren habe man die DurchlĂ€ssigkeit der Maschen noch einmal verkleinert, um das Entweichen jedes noch so kleinen brennenden Partikels zu verhindern. "Noch weiter kann man diese jedoch nicht verengen, da sonst nicht ausreichend Luft in die Brennkammer gelangt und dadurch die Leistung der Lokomotive leidet" , erklĂ€rt die Pressesprecherin.

Kritiker Knolle: Funkenflug und glĂŒhende KohlenstĂŒcke auf den Gleisen

"Wer einmal in den Abendstunden an der Teufelskanzel stand und den Funkenflug aus den Schornsteinen bei den Sonderfahrten gesehen und auch glĂŒhende Kohle- und Schlackebrocken auf und an den Gleisen gefunden hat, der weiß, woher das Problem kommt", sagt Knolle. "Die technischen Vorsorgemaßnahmen haben LĂŒcken. Es sind immer die gleichen Stellen, an denen es oft brennt, zum Beispiel an der Teufelskanzel."