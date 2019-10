LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Telekom Baskets Bonn treffen auf FC Bayern München

14.10.2019, 11:47 Uhr | vss, t-online.de

Der Sport in Bonn ist extrem vielfältig: Neben dem Bonner SC gibt es auch viele andere Sportvereine wie die Telekom Baskets, den TSV Bonn oder den 1. FC Bonn. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nachdem die Telekom Baskets Bonn das Spiel gegen Crailsheim nicht für sich entscheiden konnten, gibt es keine Zeit, zu trauern. Denn schon heute wartet das nächste Spiel auf die Basketballer. Die Bonner treffen im Achtelfinale des MAGENTA SPORT BBL-Pokals auf FC Bayern München, den Deutschen Meister. Gespielt wird auswärts, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Insgesamt über 300 internationale Taekwondo-Sportler nahmen am Bergischen Löwen Cup in Wuppertal teil. Auch mit dabei waren neun Teilnehmer vom OTC-Bonn, die alle mit einer Medaille nach Hause gehen durften. Eine Goldmedaille erzielten Mohamed Khlifi, Danil Lavrov, Hamza Bayram und Youness Akdidach. Auch zwei Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen wurden abgeräumt. OTC-Cheftrainer Aziz Acharki war sehr zufrieden über die Leistungen seiner Nachwuchstalente.

Die neun Teilnehmer vom OTC-Bonn: Sie alle haben eine Medaille in Wuppertal bekommen. (Quelle: OTC-Bonn)



Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Bonn. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um die Stadt wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!