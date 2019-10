Die Sport-Woche im Live-Blog

BSC empfängt 1. FC Köln U21 am Sonntag

31.10.2019, 18:56 Uhr | t-online.de , vss

Neben Bonner SC und den Telekom Baskets gibt es in Bonn auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Infos zum Lokalsport in der Stadt.

Am Sonntag reist die zweite Mannschaft des 1. FC Köln nach Bonn, um sich im Sportpark Nord gegen den Bonner SC zu messen. Anstoß ist um 14.00 Uhr.

In Bonn wurde ein Mann verurteilt, der gegenüber dem Trainer seines Sohnes übergriffig wurde. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung muss der Verurteilte 10.000 Euro zahlen, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch erklärte. Was zuvor passiert war, lesen Sie hier...

Die Telekom Baskets Bonn wollen mit Schülern trainieren und rufen Schulen auf, sich jetzt für ihr Projekt "Baskets@school" zu bewerben. Bei der Aktion besuchen die Basketball-Profis Schulen aus Bonn und Umgebung und führen Trainingseinheiten mit den Kindern und Jugendlichen durch.

Das Projekt „Baskets@school“ geht in die sechste Runde: In den ersten Trainingseinheiten der Saison 2019/20 besuchen wir... Gepostet von Telekom Baskets Bonn am Mittwoch, 30. Oktober 2019

"Aachen ist ein unbequemer Gegner", schreiben die Bonner im Hinblick auf das Spiel gegen den Sportclub Aachen e.V. auf ihrer Facebook-Seite. Die Fans wollen die Futsal-Spieler der Bonner-Lions am Samstag dennoch nicht enttäuschen...

14.56 Uhr: Bonner SC trifft am Sonntag auf 1. FC Köln II



Am 3. November heißt es wieder Matchday für den Bonner SC: Das Fußball-Team trifft beim Heimspiel auf den 1. FC Köln II. In den letzten beiden Partien zeigte der BSC eine eher schwache Leistung. Nach zwei Niederlagen haben sie am Sonntag um 14 Uhr im Sportpark Nord die Chance auf Revanche.



14.11 Uhr: SSF Dragons Bonn suchen Mitfahrende für Partie am Samstag

Floorball-Fans sind aufgerufen, sich einen Platz im Bonner Mannschaftsbus zu ergattern: Auf Facebook sucht der SSF Dragons Bonn treue Mitreisende für die Fahrt der Frauen- und Herren-Teams in den Harz, wo sie gegen Red Devils spielen werden.

Diesen Samstag könnt ihr wieder im Mannschaftsbus sitzen und dann unsere Teams in Wernigerode anfeuern! Sowohl Damen,... Gepostet von SSF Dragons Bonn am Mittwoch, 30. Oktober 2019

11.02 Uhr: Die Highlights aus dem Spiel der Telekom Baskets Bonn

Auf Facebook können Basketball-Fans aus Bonn nochmal die schönsten Szenen aus dem gestrigen Spiel gegen Istanbul nacherleben...

BCL: Telekom Baskets Bonn vs. Besiktas Istanbul - Game Highlights 🎥 Was für ein Spiel gestern Abend auf dem #HEARTBERG! Checkt hier die schönsten Szenen unseres Siegs gegen Beşiktaş JK Basketbol. Gepostet von Telekom Baskets Bonn am Dienstag, 29. Oktober 2019

10.03 Uhr: Sieg für Telekom Baskets Bonn in der Basketball Champions League

Gestern Abend haben die Telekom Baskets Bonn in einem spannenden Match Besiktas Sompo Sigorta Istanbul mit 86:82 (47:41) niedergerungen. Die Bonner feierten den Erfolg in der Basketball Champions League als "Statement-Sieg"...

86:82 (47:41) - Statement-Sieg in der Basketball Champions League! 💪 Wir schlagen Beşiktaş JK Basketbol in einem richtig... Gepostet von Telekom Baskets Bonn am Dienstag, 29. Oktober 2019

16.32 Uhr: Pitcher trifft Point Guard



Unter dem Motto "Basketball meets Baseball" startete am 25. Oktober die sechste Saison von Baskets@school mit einer Sonderheit. Zwölf Profis der Telekom Baskets Bonn und Trainer Thomas Päch und Chris O'Shea trainierten gemeinsam mit der U15-Schülermannschaft der Bonn Capitals.

Unter dem Motto „Basketball meets Baseball“ startete am 25. Oktober die sechste Saison von Baskets@school mit einer... Gepostet von Telekom Baskets Bonn am Dienstag, 29. Oktober 2019

14.41 Uhr: Medaillensieger nach WM zurück in Bonn



Lukas Neumann ist Student aus Bonn und hat ein ganz besonderes Talent: Minigolfen. Bei der WM vergangene Woche in Zhouzhuang (China) hat der 24-Jährige eine Bronze-Medaille holen können. Zwei Wochen bereiteten er und seine zehn Teamkollegen sich auf die Weltmeisterschaft vor und das hat sich ausgezahlt. Zumindest für Lukas Neumann. Denn im restlichen Team lief es nicht ganz so rund, weshalb die Teamwertung auch nicht besonders gut ausfiel. Nun geht es für den Bronze-Sieger zurück in die Heimat. Vor einem dreiviertel Jahr zog er nach Bonn.

12.15 Uhr: SSF Dragons Bonn müssen 7:2-Niederlage gegen Weißenfels einstecken



Die SSF Dragons Bonn mussten gegen Tabellenführer Weißenfels ran und es war bereits vorab mit einer klaren Niederlage zu rechnen. Die Dragons konnten sich gegen den Rekordmeister nicht beweisen. Schon nach 17 Minuten rollte der erste Ball ins Tor. Bonn fehlte in der Defensive die nötige Übersicht. Schließlich machte sich Unsicherheit breit und die Weißenfelser landeten ein Treffer nach dem nächsten. Den gesamten Spielbereicht gibt's hier.

10.19 Uhr: Telekom Baskets Bonn gegen Besiktas JK Basket



GAMEDAY! Heute steht das nächste Spiel der Telekom Baskets Bonn in der Basketball Champions League an. Die Bonner Baskets treffen heute Abend auf Besiktas JK Basket. Los geht's um 20 Uhr im Telekom Dome.

15.47 Uhr: Ehemaliger Telekom Baskets-Spieler Nem Djurisic zurück in Bonn

Der ehemalige Baskets-Spieler Nem Djurisic ist zurück in Bonn. Von 2017 bis 2018 trug er das Trikot der Telekom Baskets Bonn, doch dann wechselte er. Und zwar zu den "schwarzen Adlern". Somit findet am Dienstag ein Wiedersehen in Bonn beim Spiel der Telekom Baskets gegen Besiktas Basketbol statt.

13.59 Uhr: Team Bonn/Rhöndorf der Telekom Baskets musste Niederlage einstecken



Am Wochenende musste das Team Bonn/Rhöndorf der Telekom Baskets Bonn eine Niederlage einstecken. Mit 63:74 unterlag die Mannschaft dem NBBL-Team Ratiopharm Ulm, welches von Ex-Baskets-Chef Chris Ensminger trainiert wird.

11.01 Uhr: Durchwachsenes Wochenende für Bonner SC

Während der Bonner SC sich am Samstag mit einer 2:0-Niederlage gegen den VFB Homberg zufrieden geben musste, gab's bei den Junglöwen am Sonntag trotzdem etwas zu feiern. Zwar hat die U19 des Bonner SC gegen SC Fortuna Köln im Rheinischen Derby mit 2:0 verloren, doch die U13 entschied das Spiel gegen den SF Troisdorf mit einem 0:2 für sich. Für die U17 und die U11 war jedoch auch kein Sieg drin.

