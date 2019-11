LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Neue Auszeichnung für Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul

04.11.2019, 12:09 Uhr | t-online.de

Niklas Kaul zeigt seine Gold-Medaille: Bei der Leichtathletik-WM in Katar überzeugte der Mainzer Zehnkämpfer. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Auch die Mannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05 standen am Wochenende auf dem Platz – mit deutlich besseren Ergebnissen als die Bundesliga-Profis. Nur die U23 verlor ihr Spiel gegen den FC Homburg mit 1:2. Alle anderen Teams gewannen ihre Spiele. Herzlichen Glückwunsch!

Der Ergebnisüberblick: So lief das Wochenende für die Teams aus dem NLZ. Gepostet von Mainz 05 Nachwuchs am Montag, 4. November 2019

Glückwunsch, Niklas Kaul! Der Mainzer Zehnkämpfer ist nach seinem sensationellen Triumph bei der Leichtathletik-WM in Doha zum Sportler des Monats Oktober gewählt worden. Das Ausnahme-Talent setzte sich vor Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Ironman-Siegerin Anne Haug aus Pegnitz durch. Die Sportler des Monats werden regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe gewählt. Wir gratulieren!

Niklas Kaul zeigt seine Gold-Medaille: Bei der Leichtathletik-WM in Katar überzeugte der Mainzer Zehnkämpfer. (Quelle: Sven Simon/imago images)



Neue Woche, neues Glück, hoffentlich. Heute haben die Mainzer Kicker erstmal trainingsfrei. Morgen beginnt das Training dann ab 10 Uhr, am Nachmittag geht es in die Halle. Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist das Training nicht-öffentlich, am Samstag empfängt der Mainz 05 dann Union Berlin.

So sieht der Trainingsplan für diese Woche bei #Mainz05 aus ⤵ pic.twitter.com/F6vdepvozW — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 4, 2019

Das war richtig bitter: Nach der 0:8-Klatsche gegen RB Leipzig herrscht in Mainz große Ratlosigkeit. Dass RB ein starker Gegner ist, war klar. Dass es aber am Ende so bitter werden würde, hatten wohl nur die wenigstens 05er erwartet. "Wir haben uns abschießen lassen", sagte Sandro Schwarz nach dem Debakel. Die große Frage, die sich jetzt stellt: Was folgt daraus?



Enttäuschung bei Spielern Mainz 05: Die Mainzer kassierten gegen RB Leipzig eine richtig bittere Klatsche. (Quelle: opokupix/imago images)



Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Blog zum aktuellen Sportgeschehen in und um Mainz! Hier finden Sie wieder die ganze Woche über die wichtigsten Meldungen rund um Mainz 05 und Co., garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.