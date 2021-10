Mainz

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl wird festgestellt

06.10.2021, 02:56 Uhr | dpa

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl in eine Wahlurne. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Knapp zwei Wochen nach der Bundestagswahl will der Landeswahlausschuss heute das endgültige Ergebnis für das Saarland feststellen. Üblicherweise kommt es nur zu kleineren Abweichungen zum vorläufigen amtlichen Endergebnis, das bereits in der Nacht nach der Bundestagswahl veröffentlicht worden war. Im Saarland sind bislang auch keine größeren Probleme mit dem Ablauf der Wahl bekannt geworden, die noch zu einer Verschiebung führen könnten. Die Sitzung des Gremiums in Saarbrücken ist öffentlich.

Die SPD war nach den vorläufigen Ergebnissen am 27. September klar stärkste Kraft im Saarland vor der CDU geworden. Dahinter folgten FDP, AfD und Linke. Insgesamt sitzen künftig neun Abgeordnete aus dem Saarland im Bundestag.