Entschärfung erfolgt

Fliegerbombe in Nürnberg gefunden

20.05.2020, 21:49 Uhr | t-online.de

Blaulicht an einem Polizeiauto: In Nürnberg ist eine Fliegerbombe gefunden worden. (Quelle: Symbolbild/Sven Simon/imago images)

In Nürnberg ist am Mittwoch eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie wurde noch am Abend entschärft. Das hatte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr.

In Nürnberg ist am Mittwoch ein sogenannter Zerscheller entdeckt worden, wie die Polizei auf Facebook mitteilte. Dabei soll es sich um ein Bombenfragment aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Dieses soll nur eine kleine Menge Sprengstoff enthalten.

Update 20:30 Uhr: Die Reste der Fliegerbombe wurden kontrolliert gesprengt. Die Anwohner können zurück in ihre Häuser.... Gepostet von Polizei Mittelfranken am Mittwoch, 20. Mai 2020

Die Sprengung der Bombe fand noch am Abend statt. Dafür musste in einem Radius von 100 Metern um die Ingolstädter Straße 130, wo die Bombe gefunden wurde, eine Evakuierung erfolgen. Das teilte die Stadt auf ihrer Webseite mit. Demnach waren 260 Anwohner betroffen.

Die Polizei richtete Straßensperrungen um den Fundort ein, der öffentliche Nahverkehr war jedoch nicht betroffen. Kurzzeitig wurde auch der Luftraum gesperrt.