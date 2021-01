Im Nürnberger Land

Drei Polizisten bei Demo gegen Corona-Maßnahmen verletzt

23.01.2021, 13:40 Uhr | dpa

In der Nähe von Nürnberg sind drei Polizeibeamte verletzt worden. Sie waren auf einer Anti-Corona-Demonstration im Einsatz.

Bei einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen sind in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) drei Polizisten verletzt worden. Wie Kollegen von ihnen in der Nacht auf Samstag mitteilten, hatte es am Freitag Rangeleien zwischen rund 25 Demonstranten und Dutzenden Polizisten gegeben. Bei der Versammlung zwischen 17 und 18 Uhr waren zwischenzeitlich rund 40 Demonstrierende anwesend.

Auslöser war den Angaben zufolge der fehlende Mund-Nasen-Schutz einer Demonstrantin. Zwar habe diese ein Attest vorgezeigt, die Beamten hätten dies aber angezweifelt. Etwas später sei die Situation eskaliert und es habe Rangeleien sowie mehrere Festnahmen gegeben. Laut Polizeiangaben trat unter anderem ein 39-jähriger Mann einen Beamten mit seinen Füßen. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Einer der verletzten Beamten musste nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus und konnte danach nicht mehr weiter arbeiten. Zu möglichen verletzten Demonstranten machte die Polizei zunächst keine Angaben.