Schaden in Millionenhöhe

Feuer auf Siemens-Gelände – eine verletzte Person

27.01.2021, 08:36 Uhr | dpa

Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer: In Nürnberg hat es einen Brand in einer Lagerhalle gegeben. (Quelle: Bauernfeind/News5/dpa)

Rauch über Nürnberg: In einer Lagerhalle ist ein Feuer ausgebrochen und hat für einen Schaden in Millionenhöhe gesorgt. Anwohner berichteten von einem lauten Knall.

In einer Lagerhalle in Nürnberg ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Anwohner zeitweise wegen starker Rauchentwicklung gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand ist auf dem Siemens-Areal ausgebrochen, wie der BR berichtet.

Eine Person wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Anwohner hatten der Polizei zufolge gegen 18.30 Uhr einen lauten Knall gemeldet. Die Ursache für den Knall war zunächst unklar.

200 Feuerwehrleute kämpfen gegen Feuer

Durch den Brand in der Lagerhalle ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine technische Störung ursächlich für den Brand in der Straße, in der Siemens ein Firmengelände hat. In der Halle werden Kondensatoren gelagert.

Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. In der Spitze waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk vor Ort. Über den Sachschaden wurden am zunächst keine Angaben gemacht.