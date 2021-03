Zeugen gesucht

Unbekannte attackieren Mann mit Stöcken

11.03.2021, 09:37 Uhr | t-online

Bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg haben Unbekannte einen Mann mit Stöcken schwer verletzt. Der 39-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach den Tätern wird noch gesucht.

In Nürnberg wurde ein Mann von unbekannten Angreifern mit Stöcken geschlagen. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte am Dienstag gegen 18 Uhr die Polizei verständigt, als sie die Auseinandersetzung bemerkte. Zwei Männer und eine Frau sollen an dem Angriff neben dem Frankenschnellweg in etwa auf Höhe der Rothenburger Straße beteiligt gewesen sein, heißt es in einem Bericht der Polizei vom Donnerstag.

Mehrere Streifenwagen der Polizei waren daraufhin zum Tatort gefahren, konnten dort zunächst allerdings keine der beteiligten Personen antreffen. Kurze Zeit später stieß eine weitere Streife am Plärrer in Nürnberg-Mitte auf einen 39-jährigen Mann mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf und weiteren schweren Verletzungen.

Der Mann gab an, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst behandelt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Mann nach dem Angriff zum U-Bahnhof Rothenburger Straße begeben und war von dort bis zur Haltestelle Plärrer gefahren. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Nummer 0911 65830 zu melden.