Mitarbeiter klaut Baustellengeräte – Polizei vermutet Grund

03.05.2021, 12:23 Uhr | AFP

Polizeibeamte haben bei einem Mann in Franken ein riesiges Sortiment an Baustellengroßmaschinen entdeckt. Der Verdächtige soll sie aus seiner Firma entwendet haben. Die Polizei ahnt auch schon, warum.

Ein Mitarbeiter eines Baustoffhandels soll in Franken Großgeräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro aus seiner Firma entwendet haben. Bei einer Durchsuchung im Haus des Verdächtigen sei in der vergangenen Woche ein regelrechtes Sortiment von Baustellengroßmaschinen sowie weiteres professionelles Elektrowerkzeug gefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag in Nürnberg mit. Außerdem habe die Polizei unter einer Garage eine Vielzahl von Rollen an Kupfermaterial mit einem Gewicht von mehreren Tonnen gefunden.

Die Kriminalpolizei in Schwabach geht davon aus, dass der bei einem Betrieb im Landkreis Roth beschäftigte Mann womöglich einen Handel mit den gestohlenen Gegenständen betrieb. Um die Beweismittel abzutransportieren, benötigte die Polizei einen Lastwagen und entsprechende Hebewerkzeuge.