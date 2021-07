Großeinsatz von Einsatzkräften

Feuerwehr rettet Vermissten aus Unterholz

27.07.2021, 09:52 Uhr | t-online

Nachdem ein Mann in Nürnberg vermisst wurde, sind Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Suche des Mannes ausgerückt.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften hat am Montagabend in Nürnberg nach einem vermissten 75-Jährigen gesucht. Er konnte in einem dichten Unterholz gefunden werden, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der unwegsamen Lage, musste er mit einer Drehleiter geborgen werden.



Gegen 20 Uhr ging die Vermisstenmeldung bei der Polizei ein. Der Mann war gegen 17 Uhr zum Spazieren aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Da er auf Medikamente angewiesen war, kam es im Stadtteil Gebersdorf zu umfangreichen Suchmaßnahmen.

Boote, Drohnen und Hubschrauber im Einsatz

An dem Einsatz waren Kräfte der Polizei, der Nürnberger Berufsfeuerwehr, der Freiwillige Feuerwehren Eibach, Gartenstadt und Werderau, des Bayerischen Rote Kreuzes sowie der DLRG mit Personensuchhunden und Booten mit einem Großaufgebot beteiligt. Außerdem wurden die Kräfte von Polizeihubschraubern und Drohnen unterstützt.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.