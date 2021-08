80.000 Euro Schaden

Unbekannte kappen Kabel der Deutschen Bahn

09.08.2021, 13:09 Uhr | dpa, t-online

In Nürnberg haben Unbekannte Kabel an einer Bahnstrecke durchschnitten und einen Schaden hohen Schaden verursacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben an einer zentralen Bahnstrecke in Nürnberg Kabel gekappt und erheblichen Sachschaden angerichtet. In Kabelschächten der Deutschen Bahn seien Kupfer- und Glasfaserleitungen durchtrennt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Laut dem Nachrichtenportal "nordbayern" habe sich die Manipulation der Kommunikationskabel auf Höhe der Schwabacher Straße ereignet.

Der Sachschaden an der Strecke Nürnberg-Steinbühl nahe dem Frankenschnellweg belaufe sich auf rund 80.000 Euro. Die Tat sei am Sonntagvormittag passiert. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.