Nürnberg

Spatenstich für erstes Gebäude der TU Nürnberg

27.08.2021, 01:43 Uhr | dpa

Auf dem künftigen Campus der neuen Technischen Universität in Nürnberg beginnt der Bau des ersten Gebäudes. Zu dem heutigen Spatenstich wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommen. Die 1,2 Milliarden Euro teure Universität entsteht auf einem 37 Hektar großen Areal im neuen Nürnberger Stadtteil Lichtenreuth.

Das Konzept sieht interdisziplinäre, überwiegend englischsprachige Studiengänge vor, die Ingenieur- und Technikwissenschaften mit Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften verbinden. Bis zu 6000 Studierende sollen dort künftig lernen. Der erste Masterstudiengang ist für das Wintersemester 2023/24 geplant. Erste Online-Angebote soll es bereits früher geben.

Die Technische Universität Nürnberg ist die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit 1978. Sie ist die zehnte Landesuniversität im Freistaat.

Das Prestigeobjekt ist allerdings in Wissenschaftskreisen umstritten. In Nürnberg gibt es mit der Technischen Hochschule bereits eine ähnliche Einrichtung. Auch die in Erlangen und Nürnberg angesiedelte Friedrich-Alexander-Universität befürchtet Überschneidungen.