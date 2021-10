Zwölf Bewerberinnen zur Auswahl

Wer wird das Nürnberger Christkind 2021/22? Abstimmung gestartet

18.10.2021, 14:31 Uhr | t-online, tme

Eine Christkind-Figur hängt unter der beleuchteten Aufschrift "Christkindlesmarkt" in der Nürnberger Altstadt (Archivbild): In diesem Jahr wird ein neues Christkind gewählt. (Quelle: FutureImage/imago images)

Bald startet in Nürnberg wieder der weltberühmte Christkindlesmarkt. Als Botschafterin wird dafür alle zwei Jahre ein neues Christkind gewählt. Nürnberger Bürger können jetzt abstimmen, wer es diesmal werden soll.

Am 26. November eröffnet nach einem Jahr Corona-Pause der Christkindlesmarkt in Nürnberg wieder. Wegen der Pandemie diesmal verteilt auf verschiedene Plätze in der Stadt, statt wie bisher nur auf dem Hauptmarkt. Doch eines ändert sich auch durch die Pandemie nicht: Zum Eröffnungstag wird das Christkind den Prolog zur Eröffnung des bekannten Marktes halten. Außerdem gehen zahlreiche Auftritte mit der Verpflichtung als Christkind einher.

Wer diesmal das Christkind sein soll, steht nun zur Abstimmung. Zwölf Mädchen und junge Frauen können gewählt werden. Abstimmen können Nürnberger Bürger über ein Online-Portal.

Die sechs Bewerberinnen, die die meisten Stimmen erhalten, kommen eine Runde weiter. Hier geht es zur Abstimmung (am Ender der Bildergalerie). Am 3. November stimmt eine Jury ab, wer das Christkind 2021/22 werden soll. Die Bewerberinnen sind zwischen 16 und 19 Jahre alt.

Benigna Munsi im Christkind-Gewand (Archivbild): Sie war für die Jahre 2019 und 2020 das Christkind in Nürnberg. (Quelle: FutureImage/imago images)



Christkindlesmarkt 2021 in Nürnberg: Veranstaltung hat "grünes Licht"

Letztes Jahr verkörperte die damals 17-Jährige Benigna Munsi das Christkind. Damals hatte die Wahl auch international für Aufmerksamkeit gesorgt, weil der AfD-Kreisverband München-Land einen für viele als rassistisch empfundenen Kommentar zur Wahl abgegeben hatte.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt zählt zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Auch für international Touristen ist der Markt ein beliebtes Reiseziel. Die Stadt hofft, dass der Markt wird stattfinden können, zeigte sich gegenüber t-online aber zuversichtlich. Die Infektionslage sei durch Impfungen in diesem Jahr eine andere als noch 2020, als der Markt abgesagt werden musste.