In Arena am Nürnberger Tillypark

Basketball-Länderspiel darf mit 1.000 Fans stattfinden

24.11.2021, 15:48 Uhr | dpa

Das Basketball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft kann vor Zuschauern stattfinden. Die Tribüne wird allerdings nur zu einem Viertel besetzt sein – mit strengen Corona-Regeln.

Das Basketball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) in Nürnberg kann vor 1.000 Zuschauern stattfinden. Dies bestätigte ein Sprecher des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Mittwoch auf Anfrage. Das Team des neuen Bundestrainers Gordon Herbert tritt zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen gegen Estland an und gilt in der Partie trotz der Ausfälle aller NBA- und Euroleague-Spieler als Favorit.

Weil Bayern die Corona-Regeln in der vergangenen Woche verschärft hat, darf nur ein Viertel der eigentlich 4.000 Plätze in der neu gebauten Arena am Nürnberger Tillypark ausgelastet werden. Es gilt zudem die 2G-plus-Regel. Das heißt, es werden nur Geimpfte und Genesene eingelassen, die zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können.