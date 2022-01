Nürnberg

1. FC Nürnberg verleiht Rosenlöcher nach Dänemark

11.01.2022, 19:56 Uhr | dpa

Linksverteidiger Linus Rosenlöcher vom 1. FC Nürnberg wird bis zum Saisonende an den dänischen Verein Esbjerg FB verliehen. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mit. "Ich freue mich auf diesen Schritt. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln", sagte Rosenlöcher laut Mitteilung. Der 21-Jährige hatte zuletzt beim "Club" nur noch im Regionalliga-Team gespielt. Sein neuer Verein spielt ebenfalls in der zweithöchsten Liga des Landes und wird vom deutschen Trainer Roland Vrabec gecoacht.