Mann gegen Kopf geschlagen

17-Jähriger bedroht mehrere Menschen mit Messer

23.01.2022, 13:34 Uhr | dpa

In Nürnberg ist ein Jugendlicher ausgerastet: Nachdem er einen Mann geschlagen hatte, hielt er mehreren Menschen ein Messer vor. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Ein betrunkener 17-Jähriger hat in Mittelfranken mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hatte der junge Mann zuvor am Samstagabend einem 28-Jährigen in einer Bankfiliale in Nürnberg einen Schlag gegen den Kopf verpasst.

Der Vater des 28-Jährigen folgte dem flüchtenden 17-Jährigen nach draußen, wurde jedoch von diesem mit einem Messer bedroht. Daraufhin ging der 49-Jährige zurück zu seinem Auto und rief die Polizei. Der Jugendliche wollte allerdings nicht von dem Mann ablassen und riss eine Autotür auf. Er hatte sich jedoch im Auto geirrt und bedrohte stattdessen eine Autofahrerin mit seinem Messer.

Nach einer kurzen Flucht konnte die Polizei den Jugendlichen festnehmen. Die Hintergründe seines Verhaltens sind bislang unklar. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.