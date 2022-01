Nürnberg

Nürnberg Ice Tigers vor Rückkehr in den DEL-Spielbetrieb

29.01.2022, 14:45 Uhr | dpa

Für die Nürnberg Ice Tigers soll es in der Deutschen Eishockey Liga wieder weitergehen. Die Augsburger Panther gaben am Samstag bekannt, dass sie den Vorverkauf für das Spiel an diesem Sonntag (17.00 Uhr) gestartet haben. Der Gegner aus Franken sei "gemäß Spielordnung spielfähig".

Zuletzt war das Spiel der Tigers gegen die Adler Mannheim abgesagt worden. Die Nürnberger konnten "keine spielfähige Mannschaft stellen", da Corona-Testergebnisse von vier Verdachtsfällen in der Mannschaft noch nicht vorlagen. Zuletzt hatten die Nürnberger von zehn Spielern mit positiven Befunden berichtet. Daher hatte auch das Gastspiel am Mittwoch beim EHC Red Bull München ausfallen müssen.