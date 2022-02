Stark betrunkener Fahrer

Lkw rast ungebremst in 31 Autos – vier Verletzte

08.02.2022, 20:57 Uhr | t-online, fas

Einsatzkräfte am Unfallort in Fürth: Den Polizisten und Feuerwehrleuten bot sich ein Bild der Verwüstung. (Quelle: NEWS5)

In Fürth hat ein betrunkener Lkw-Fahrer für eine Schneise der Verwüstung hinterlassen: Ungebremst raste er in insgesamt 31 Autos. Ein Wagen ging anschließend in Flammen auf.

Es ist ein riesiges Trümmerfeld, das sich den Einsatzkräften in der Hardstraße in Fürth bei Nürnberg bietet: Am Dienstagabend raste dort ein Lkw ungebremst in Dutzende Autos. Wie "nordbayern.de" unter Berufung auf erste Informationen der Polizei berichtet, sei er Lastwagen auf einer Strecke von 500 Metern in die Autos gefahren.

Ein ausgebrannter Wagen steht am Straßenrand, im Hintergrund der Unfall-Lkw: Der alkoholisierte Fahrer des Lastwagen wurde noch vor Ort festgenommen. (Quelle: NEWS5)



Ein Wagen geriert anschließend sogar in Brand. Videos zeigen meterhohe Flammen, die auch auf ein Wohnhaus übergegriffen haben sollen.



Nach ersten Informationen seien insgesamt vier Personen verletzt worden, darunter der Fahrer des Lkw. Er sei noch am Unfallort stark betrunken festgenommen worden.