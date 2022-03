Junge wieder bei seinen Eltern

Vermisstensuche in Nürnberg: 14-Jähriger wieder aufgetaucht

28.03.2022, 18:26 Uhr | pb, t-online

Der Fall eines vermissten Teenagers hat die Polizei in Nürnberg beschäftigt. Der Junge war in der Nacht aus seinem Kinderzimmer verschwunden – nun ist er zurück.

Entwarnung bei der Suche nach einem 14-Jährigen. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) hatte am Wochenende nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des 14-jährigen Jungen aus Giebelstadt gesucht. Der Teenager war von seinen Eltern zuletzt am Freitagabend gegen 20 Uhr in seinem Kinderzimmer gesehen worden.

Am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr war der Junge dann aus dem Zimmer spurlos verschwunden. Da sich der Junge in einer hilflosen Lage befinden könnte, hat sich die Polizei zu einer öffentlichen Suche nach dem Jungen entschlossen.

Am Montagnachmittag dann die erlösende Nachricht aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken: Der Junge sei wohlbehalten in Fürth bei Nürnberg angetroffen und an seine Eltern übergeben worden.