Unglück in Nürnberg

Zwölfjährige stirbt bei Sturz von Balkon

29.03.2022, 16:18 Uhr | dpa, t-online

Tragischer Unfall in Nürnberg: Ein zwölfjähriges Mädchen ist beim Sturz von einem Balkon im Stadtteil Schoppershof tödlich verletzt worden. Notfallseelsorger betreuten die Eltern.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Nürnberg von einem Balkon gefallen und ums Leben gekommen. Der Balkon der elterlichen Wohnung befand sich im fünften Stock an der Willibaldstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen hätten am Montagnachmittag den Sturz im Stadtteil Schoppershof gemeldet.



Rettungskräfte versuchten erfolglos, die Zwölfjährige zu reanimieren. Das Mädchen verstarb noch vor Ort. Ein Notfallseelsorger betreute anschließend die Angehörigen des Mädchens.



Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Die Beteiligung Dritter werde ausgeschlossen, das Mädchen befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine in der Wohnung. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Weil die Eltern nicht in der Wohnung waren, können sie zum Unfallhergang wenig aussagen, erklärt Janine Mendel von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken. "Worte können nicht beschreiben, was die Hinterbliebenen durchmachen müssen", so Mendel weiter.

Die Kriminalpolizei war am Montag vor Ort, um die Spuren zu sichern. Im Folgenden werden nun Zeugen und Familienangehörige befragt.