Besonders k├Ąmpfen w├╝rde etwa das kleine Burgtheater in der Altstadt, das seit jeher Kleinkunst und Kabarett eine B├╝hne bietet. Oder Deutschlands zweit├Ąltester Jazzclub mit Sitz am Paniersplatz, der seit 1954 besteht, aber die Pandemie vielleicht nicht ├╝berleben wird. Das Schicksal dieser kleinen St├Ątten werde sich wohl erst in einem Jahr endg├╝ltig zeigen, meint Radlmaier, wenn sich die Situation hoffentlich wieder normalisiert habe.

Denn derzeit kehre das Publikum nur z├Âgerlich zur├╝ck. In der Branche herrsche die Sorge, dass sich die Menschen der Kunst und Kultur dauerhaft abwenden. Dass sie auch weiterhin lieber zu Hause bleiben und Netflix schauen, als ein Museum zu besuchen.

Umso mehr freut Radlmaier, dass alle Einrichtungen ÔÇô klein wie gro├č ÔÇô bei der Blauen Nacht wieder dabei sein werden. Etwa 77 Kunst- und Kulturorte warten dann in der Innenstadt auf, so viele habe es noch nie gegeben.

Daf├╝r f├Ąllt das "Late-Night"-Angebot heuer kleiner aus. Als die Veranstaltung geplant wurde, sei die ├ľffnung von Clubs und Discos noch nicht abzusehen gewesen.

Die Blaue Nacht macht die Burg in N├╝rnberg zur Leinwand

Sascha Banck ist es, die diesmal die Burg mit ihrer Kunst zum Leuchten bringt. Diesmal mit neuer Technik, die noch mehr optische Reize bieten soll. Die F├╝rther K├╝nstlerin l├Ądt zu einem "Streifzug durchs Paralleluniversum".

Wie haben sich die Corona-Jahre auf das Schaffen der regionalen K├╝nstler ausgewirkt? Der Umgang mit der Pandemie sei bei den K├╝nstlern ÔÇô wie eben in der Gesellschaft auch ÔÇô ganz unterschiedlich gewesen, so Radlmaier. Manche seien in tiefe Depressionen gefallen, andere hingegen haben die Zeit f├╝r kreative Projekte genutzt.

Das spiegele sich auch in den Werken bei der Blauen Nacht wider. So oder so, der "Phantasie" ÔÇô so lautet das diesj├Ąhrige Motto ÔÇô wurde freien Lauf gelassen.

Start ist am Freitag um 20 Uhr

Am Freitag, 6. Mai, sind ab 20 Uhr im Rahmen einer Preview 13 Projekte aus dem internationalen Kunstwettbewerb zu erleben. Die Installationen, Performances und Lichtkunstobjekte wurden aus fast 140 Einsendungen von Japan bis Brasilien ausgew├Ąhlt und konkurrieren um den Publikumspreis der N-Ergie.

Am Samstag, 7. Mai, geht's dann weiter mit dem nicht nur blauen, sondern kunterbunten Programm: vom Staatstheater bis zum Club, vom Deutschen Museum bis zur Galerie, vom historischen Rathaus zum Aufzughersteller.

Es gibt aufregendes Schattentheater (Die Mobil├ęs auf der Lessingstra├če im "Kulturdreieck"), Geschichten in der Historischen Stra├čenbahn und Wollgespinste in den Felseng├Ąngen ("Ortung"-Preistr├Ąger N├índor Angstenberger). Geboten werden auch komische Akrobatik (Noah Chorny bei Schmitt + Sohn), eine "Silent Disco" auf dem Kornmarkt und Cosplayer im Haus des Spiels.

Au├čerdem wird gesungen (OHM Chor, Seemannschor, Gewerkschaftschor Auftakt), gelesen (Pauline F├╝g), getanzt (Jugend Tanz Ensemble im Germanischen Nationalmuseum) und musiziert (von Budde Thiem / Klaus Mages bis zu The Air Breath).

Die Verantwortlichen rechnen mit rund 100.000 Besuchern. Sie hoffen auf eine "gro├če Sehnsucht" der Kulturliebhaber nach der zweij├Ąhrigen Durststrecke. Zu Spitzenzeiten kamen rund 150.000 Menschen zur Blauen Nacht.