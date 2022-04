Polizei bittet um Mithilfe

Nicht zu Hause angekommen: 14-jähriger Schüler vermisst

28.04.2022, 15:44 Uhr | t-online, krei

Wer hat Abdullah Al-Isawi gesehen? Seit Sonntag wird der 14-Jährige vermisst, weshalb die Polizei Passau nun öffentlich nach ihm sucht.

Seit Sonntag, 24. April, wird ein 14-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Passau vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Schüler war am Sonntag auf einem Familienbesuch, von dem er nicht zurückkehrte. Eigentlich sollte der 14-Jährige am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit dem Zug in Passau eintreffen. Doch er ist nicht zu Hause angekommen. Das erklärt die Polizeiinspektion Passau in einer Mitteilung.

Polizei Passau bittet um Hinweise

Abdullah Al-Isawi beschreibt die Polizei folgendermaßen: Der Junge ist etwa 1,65 Meter groß, hat glattes, kurzes und schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einem Sportanzug der Marke Puma. Er trug außerdem eine schwarze Weste und eine schwarze Kappe mit einem weißen Schriftzug sowie schwarze Sneakers. Der 14-Jährige hat außerdem eine Zahnspange.

Wer Hinweise zum Fall geben kann, der wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Passau unter 0851/9511-0 zu melden.