Auto fährt in Unfallstelle: Zwei Menschen schwer verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall am Montagabend in Nürnberg schwer verletzt worden. Ein Auto fuhr in eine Unfallstelle, wobei eine 43-jährige Frau sowie ihr 20-jähriger Sohn durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.