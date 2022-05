Ex-Spieler will in Zukunft BVB trainieren

Polizisten haben am Sonntag einen Hund aus einem stark erhitzten Auto in Roth befreien m├╝ssen. Dem Vierbeiner ging es "offensichtlich nicht gut".

Es sind Polizeimeldungen, die regelm├Ą├čig f├╝r Kopfsch├╝tteln bei Hundeliebhabern sorgen. So auch am Sonntag wieder. Da wurden Polizisten in Roth nahe N├╝rnberg zu Hilfe gerufen, weil es einem Hund in einem stark erhitzten Auto "offensichtlich nicht gut" ging.

So beschreibt das Polizeipr├Ąsidium Mittelfranken den Fall in einem Beitrag auf seinem Twitter-Kanal. Das Auto mitsamt Hund befand sich in der prallen Sonne, der Innenraum hatte sich bereits stark erhitzt. Der Vierbeiner litt offensichtlich, beschreibt die Polizei au├čerdem in einer Pressemitteilung.

Besitzer nicht erreichbar

Der Streifenbesatzung gelang es, die Beifahrert├╝r zu ├Âffnen. Ein Fenster sei einen Spalt weit ge├Âffnet gewesen. Die Beamten der Polizeiinspektion Roth konnten den Hund befreien. Wie ein Bild auf Twitter zeigt, ist der Hund in den H├Ąnden des Beamten wieder wohlauf.

Der Besitzer sei den ganzen Einsatz ├╝ber nicht erreichbar gewesen, weshalb die Polizei den Hund schlie├člich ins Tierheim brachte. Von dort aus wurde dieser sp├Ąter abgeholt. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige gegen das Tierschutzgesetz.