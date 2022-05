Rauchwolke wegen Feuer auf Baustelle: Kinderhort geräumt

Eine große Rauchwolke ist am Montag wegen eines Feuers auf einer Baustelle ĂŒber NĂŒrnberg zu sehen gewesen. Ein nahe gelegener Kinderhort sei vorsorglich gerĂ€umt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Feuer sei gegen Mittag aus bisher ungeklĂ€rter Ursache auf der Baustelle nördlich der Innenstadt ausgebrochen. Die Feuerwehr rĂŒckte mit einem Löschzug aus, um die Flammen zu löschen. Was dort genau in Brand geraten war, war zunĂ€chst unklar.