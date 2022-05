Christian Vogel ist erschĂŒttert. Die Einrichtung war fast fertig, die Bauarbeiten an der GrĂŒnewaldstraße nördlich der NĂŒrnberger Innenstadt fast beendet. In dem Kindergarten mitsamt Hort sollten zehn Gruppen Platz haben, rund 150 Kinder einen Betreuungsplatz finden. Die Eröffnung sei fĂŒr den Herbst geplant gewesen, schreibt der dritte BĂŒrgermeister in einem Beitrag auf Facebook. "Das hat uns alle sehr betroffen gemacht."