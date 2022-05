Feuer in Kita-Neubau verursacht Millionenschaden

Das Feuer in einem Kita-Neubau in N├╝rnberg hat einen Millionenschaden verursacht. Das Geb├Ąude sei total zerst├Ârt worden, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Das Feuer war am Montag gegen Mittag auf der Baustelle n├Ârdlich der Innenstadt ausgebrochen. Einen Tag sp├Ąter war die Feuerwehr noch immer damit besch├Ąftigt, die Flammen zu l├Âschen. Ab der Mittagszeit sollte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ein Bagger die Brandstellen freilegen, damit die Einsatzkr├Ąfte diese erreichen k├Ânnten.