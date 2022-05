Chinesische Aktivistin erhält Nürnberger Preis

Die muslimische Kasachin aus der Region Xinjiang im Westen Chinas stehe exemplarisch f├╝r das Schicksal von Minderheiten in der Volksrepublik, hie├č es in der Begr├╝ndung der internationalen Jury. Trotz permanenter Bedrohung und Einsch├╝chterungsversuchen habe sie die Zust├Ąnde in den Umerziehungslagern und die Verbrechen wie Folter und Gehirnw├Ąsche an muslimischen Minderheiten ├Âffentlich gemacht.