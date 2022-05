Hunderte Feuerwehreinsätze wegen Unwettern in Mittelfranken

Das Unwetter im bayerischen Mittelfranken hat knapp 400 Feuerwehreins├Ątze in N├╝rnberg, F├╝rth und Erlangen sowie in den Landkreisen N├╝rnberger Land, F├╝rth und Erlangen-H├Âchstadt ausgel├Âst. Die Feuerwehr r├╝ckte vor allem wegen vollgelaufener Keller, entwurzelter B├Ąume und besch├Ądigter Hausd├Ącher an, wie sie am fr├╝hen Samstagmorgen mitteilte.