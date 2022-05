Jugendlicher soll Kirche in Brand gesteckt haben

Ein Jugendlicher hat mutma├člich eine Kirche im mittelfr├Ąnkischen Spalt in Brand gesteckt. Dabei stand zun├Ąchst der Altar in Flammen, bevor das Feuer um sich griff. Der Brand wurde von der Feuerwehr gel├Âscht.

Nach einer mutma├člichen Brandstiftung in einer Kirche im mittelfr├Ąnkischen Spalt (Landkreis Roth) hat die Kriminalpolizei einen Verd├Ąchtigen ermittelt. Es handle sich um einen Jugendlichen, teilte die Polizei am Dienstag mit. ├ťber das Motiv des mutma├člichen T├Ąters sei noch nichts bekannt, sagte eine Sprecherin.

Am Samstag hatte der Altar der Kirche in der Spalter Altstadt in Flammen gestanden. Diese h├Ątten von einem Tuch auf einen Holzrahmen und schlie├člich auf eine seitliche Eingangst├╝r ├╝bergegriffen, hie├č es von der Polizei. Die Feuerwehr l├Âschte den Brand. Die Kripo Schwabach nahm anschlie├čend die Ermittlungen wegen besonders schwerer Brandstiftung auf.