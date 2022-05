Ukrainischer Minister befürchtet Verluste bei Weizenernte

Der ukrainische Agrarminister Mykola Solskyj bef├╝rchtet wegen des russischen Angriffskriegs "gro├če Verluste" bei der diesj├Ąhrigen Weizenernte in seinem Land. "Die Situation bei Mais ist ein bisschen besser", sagte der Ressortchef laut einer offiziellen ├ťbersetzung am Freitag in Stuttgart zum Auftakt des Treffens mit seinen Amtskollegen aus den G7-Industriestaaten. "Die Situation ist auf jeden Fall nicht einfach."