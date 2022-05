GEW macht vor Haushaltsberatungen Druck auf Koalition

Die Bildungsgewerkschaft GEW versucht vor den Haushaltsberatungen den Druck auf die gr├╝n-schwarze Koalition zu erh├Âhen. "Der n├Ąchste Landeshaushalt wird dar├╝ber entscheiden, ob die erste gr├╝ne Kultusministerin in Baden-W├╝rttemberg 2026 eine erfolgreiche Bilanz vorweisen kann oder gr├╝ne Bildungspolitik abgew├Ąhlt wird", sagte Monika Stein, Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Die bisherige Bilanz von Koalition und Ministerin Theresa Schopper (Gr├╝ne) sei entt├Ąuschend. Es fehlten Konzepte f├╝r die Umsetzung und Finanzierung der wichtigsten Reformprojekte. Dazu z├Ąhlen der Ganztagesausbau und die Inklusion, bei der Kinder mit und ohne Behinderung in der Schule zusammen lernen. "Von der schon 2017 versprochenen Qualit├Ątsoffensive ist bis heute in den Schulen wenig zu sp├╝ren und der erhoffte Innovationsschub durch eine gr├╝ne Kultusministerin ist bisher ausgeblieben", monierte Stein.

Die Spitzen von Gr├╝nen und CDU treffen sich am Montagabend zu Beratungen ├╝ber den n├Ąchsten Doppelhaushalt. Unter der Leitung von Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) will die Koalition im Stuttgarter Staatsministerium die Eckpunkte des Etats f├╝r die Jahre 2023/2024 festlegen. Kretschmann hatte schon erkl├Ąrt, es gebe nur wenig Spielraum f├╝r Mehrausgaben. Er wolle aber, dass mehr Geld in Klimaschutz und Bildung flie├če.