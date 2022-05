Heil: G7-Arbeitsmärkte sollen Flüchtlingen Schutz bieten

Fl├╝chtlinge aus der Ukraine sollen in den Arbeitsm├Ąrkten und Sozialsystemen der G7-Staaten einen m├Âglichst umfassenden Schutz erhalten. Es sei ihm wichtig, dass sich alle f├╝hrenden westlichen Industriel├Ąnder hierzu bekannt h├Ątten, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach Beratungen mit seinen Kollegen am Dienstag in Wolfsburg. Ziel sei ein "anst├Ąndiger, fairer und guter" Umgang - der bei Bedarf oder im Fall l├Ąngerer Aufenthalte auch weitere Schritte einschlie├čen k├Ânne.