Scooter-Fahrer erobern am Samstag die Stadt Wuppertal

26.09.2019, 20:50 Uhr | t-online.de

Ein Scooter-Fahrer in der Luft: Solche und ähnliche Manöver gibt es am Wochenende auch in Wuppertal zu sehen. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

Der Sport in Wuppertal ist extrem vielfältig: Neben dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

So lief der Sport-Donnerstag

18.02 Uhr: Das war es für heute!



Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Abend!



17.38 Uhr: Scooter erobern am Samstag Wuppertal

Es wird wieder gerollt in Wuppertal! Bereits zum dritten Mal findet am Samstag eines der größten europäischen Scooter-Events in der Skaterhalle "Wicked Woods" in der Langobardenstraße in Wuppertal statt. Es sind mit Malte Blum und Max Lückert hochrangige deutsche Roller-Fahrer am Start, die sicher wieder einige tolle Tricks zeigen werden. Die Kollegen der "Westdeutschen Zeitung" haben alle Infos für Sie gesammelt.



14.41 Uhr: Förderverein WSV Handball an SpardaLeuchtFeuer 2019 beteiligt



Noch bis zum 2. Oktober 2019 läuft die Aktion SpardaLeuchtFeuer 2019, an der sich auch der Förderverein WSV Handball beteiligt. "Wir möchten mit unserer weiblichen- und männlichen C-Jugend (Alter 13/14 Jahr) an einem internationalen Turnier teilnehmen und wir benötigen weitere Trainingsgeräte. Zudem würden wir gerne unseren Jugendmannschaften eine Weihnachtsfeier ermöglichen.“

Dazu die Sparda-Bank: "Jeder kann vom 10. September bis zum 2. Oktober 2019 per SMS-Abstimmung kostenlos mitentscheiden, welche 50 Vereine mit einem Publikumspreis zwischen 1.000 und 6.000 Euro gefördert werden."

12.27 Uhr: Wuppertaler SV trifft im Niederrheinpokal auf Bocholt



Im Niederrheinpokal-Achtelfinale trifft der Wuppertaler SV auf den 1. FC Bocholt. Damit spielen die beiden Vereine nach einem Jahr erneut gegeneinander. Vor einem Jahr siegte der WSV am Hünting mit einem 2:0. An diesen Erfolg möchte der WSV diesmal sicherlich auch. Die Partie ist für den 8. bis 10. Oktober vorgesehen.

09.58 Uhr: Bergischer HC trifft auf SC DHfK in Arena Leipzig

Um 19 Uhr ist heute Anwurf beim Match des Bergischen HC gegen den SC DHfK Leipzig. Mit dabei ist auch Youngster Alexander Weck, der gestern seinen 19. Geburtstag feierte. Wer beim großen Spiel nicht dabei sein kann, kann ab 18.30 Uhr auf Sky Sport die Live-Übertragung verfolgen.

🤾‍♂️ #matchday in der LIQUI MOLY HBL +++ SC DHfK Handball 🆚 #bergischerhc 🦁 +++ 📍 ARENA LEIPZIG +++ 📺 18:30 Uhr auf Sky... Gepostet von Bergischer Handball-Club 06 am Donnerstag, 26. September 2019

9.16 Uhr Uhr: Guten Morgen!



Herzlich willkommen zu unseren Sport-Live-Blog am Donnerstag. Schön, dass sie wieder dabei sind.



So lief der Sport-Mittwoch



19.21 Uhr: Einen schönen Abend und bis morgen!

Das war es für heute. Einen schönen Abend.

18.21 Uhr: Wuppertaler SV boxt sich fit fürs nächste Spiel



Nach dem Sieg gestern Abend gegen den SV Lippstadt gönnt sich das Team des Wuppertaler SV keine Pause. Drei Jungs aus der Mannschaft machten bei einem Kampfsporttraining mit. Hintergrund der Aktion: Den Kopf frei kriegen und den Teamgeist stärken. Und natürlich in Form bleiben, um den nächsten Sieg zu holen, beim Spiel am Samstag gegen den Bonner SC.



"Kämpfen Rot-Blau, kämpfen!" 🔴🔵 Drei Jungs aus der Mannschaft und ein stolzer Unterstützer des Teams fighten zusammen:... Gepostet von Wuppertaler Sportverein e.V. am Mittwoch, 25. September 2019

13.27 Uhr: BHC-Talent Alexander Weck hat Geburtstag



Der Youngster des Bergischen HC, Alexander Weck, feiert heute seinen 19. Geburtstag. Der Verein sagt "Happy Birthday"! und wünscht dem Spieler "alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg". Das kann der Verein auch bei dem morgigen Spiel gegen SC DHfK Leipzig gebrauchen.



10.46 Uhr: Lateinamerikanisches Flair in Wuppertal



In den kommenden Tagen wird es temperamentvoll in Wuppertal. Ab Donnerstag startet das internationale Tangofestival. Zahlreiche Konzerte, Tanzabende und Tango-Workshops machen das Festival zu einer der wichtigsten Tanzveranstaltungen in Europa, teilt die Stadt nun mit. Ein Highlight ist die große Ballnacht am 28. September im Ballsaal der Historischen Stadthalle.

Mittwoch, 9.01 Uhr: Guten Morgen!



Schön, Sie wieder hier begrüßen zu können. Gestern Abend holte der Wuppertaler SV einen Punkt im Spiel gegen den SV Lippstadt. Dabei sah es sehr lange sehr gut für den WSV aus. Gianluca Marzullo schoss in der 21. Minute das erste Tor, der Ausgleich kam erst in der 75. Minute. Immerhin: Der Wuppertaler SV steht solide auf dem zehnten Platz der Regionalliga West – ist jetzt aber seit sechs Spielen sieglos. Den kompletten Spielbericht der gestrigen Partie finden Sie hier...

Doch schon am Samstag muss sich der WSV erneut beweisen. Und zwar gegen den Bonner SC. Das Spiel findet am Samstag, 28. September, um 14 Uhr im Stadion am Zoo statt.

So lief der Sport-Dienstag:



18.33 Uhr: Das war es für heute. Bis morgen!



Der Sport-Dienstag neigt sich langsam dem Ende zu. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen einen schönen Abend!



16.01 Uhr: Wuppertaler SV steht vor Partie gegen SV Lippstadt 08



In dreieinhalb Stunden ist es soweit: Der Wuppertaler SV tritt beim SV Lippstadt 08 in der Regionalliga an. Um 19.30 Uhr ist Anstoß im Stadion am Bruchbaum in Lippstadt. Der Verein möchte nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg sehen. Das verkündete er auf Facebook. Aber auch der WSW möchte seine Jungs "wieder jubeln sehen".



13.03 Uhr: Bergischer HC bricht morgen nach Sachsen auf



Nach einer knappen Niederlage gegen THW Kiel letzte Woche Donnerstag möchten die Bergischen Löwen bei dem Spiel gegen SC DHfK Leipzig am Donnerstag wieder gewinnen. Trainer Sebastian Hinze war beim Spiel gegen Kiel eigentlich zufrieden mit seinen Jungs. Aber: "Jetzt wollen wir auch auswärts wieder besser spielen", sagt der 40-Jährige. Angepfiffen wird die Partie am Donnerstag um 19 Uhr in der Arena Leipzig.

9.46 Uhr: Stadtrat beschließt Ausschreibung von Grundstück am Stadion



Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, das städtische Grundstück am Boettingerweg auszuschreiben. Ziel sei es, auf der Fläche ein Parkhaus zu bauen und innerhalb oder am Rand der Gegengeraden ein oder mehrere multifunktional nutzbare Gebäude zu errichten, schreibt die "WZ".



Dienstag, 9.44 Uhr: Einen schönen guten Morgen und herzlich Willkommen!

Heute liefern wir wieder alle wichtigen Sport-Nachrichten für den Dienstag in unserem Live-Blog. Schön, dass Sie dabei sind.

So lief der Sport-Montag:



19.35 Uhr: Auf Wiedersehen und einen schönen Abend!



Das war der Sport-Montag in unserem Live-Blog. Wir sind hier morgen wieder für Sie da.



18.43 Uhr: Lionsclub Wuppertal-Mitte spendet 7.000 Euro für BHC-Projekt an Förderschule

Das ist eine tolle Geste! Der Lionsclub Wuppertal-Mitte hat dem Bergischen HC heute einen Scheck in Höhe von 7.000 Euro überreicht. Das Geld soll für die Kooperation des BHC mit der Wuppertaler Förderschule am Nordpark genutzt werden. Dort werden Kinder mit komplexen Beeinträchtigungen, vor allem der geistigen Entwicklung, unterrichtet. Der Bergische HC arbeitet schon länger mit der Schule zusammen. Unter anderem gestalten die BHC-Profis Fabian Gutbrod und Christopher Rudeck als Paten einmal im Monat den Sportunterricht.

Ein tolles Projekt mit viel BHC-Herzblut ist heute vom Lionsclub Wuppertal-Mitte mit einer Spende vom 7.000 Euro bedacht worden #bergischerhc #diekraftinuns #dasloewenrudel #hartwieeisen Gepostet von Bergischer Handball-Club 06 am Montag, 23. September 2019

18.10 Uhr: Stadt will den Bau eines Parkhauses am Stadion ausschreiben



Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Montag darüber, wie es mit dem Bau eines neuen Parkhauses am Zoo weitergehen soll. Das Grundstück am Boettingerweg soll an den meistbietenden Investor gehen. Deswegen wird es jetzt ausgeschrieben. Das steht in einem Grundsatzbeschluss. Der Bau einer Garage am Zoo ist seit langem in der Diskussion, weil es vor allem an Wochenende, wenn der Wuppertaler SV spielt, Parkprobleme in dem Viertel gibt. Die Entscheidung kann in einem Livestream verfolgt werden (Tagesordnungspunkt 11.1).

12.22 Uhr: Wuppertal Greyhounds vor bergischem Derby gegen Remscheid

Für die Footballer der Wuppertal Greyhounds steht am kommenden Samstag um 15 Uhr ein besonderes Spiel an: Gegen den Remscheid Amboss wird im Derby die Frage geklärt, wer der beste Football-Klub in der Region ist. Die Greyhounds gehen als Favorit in das Spiel, denn der Gegner aus Remscheid steht bereits als Absteiger fest. Aber so ein Derby findet natürlich immer unter speziellen Vorzeichen statt. Auch darum brauchen die Greyhounds die Unterstützung ihrer Fans.

9.50 Uhr: Wuppertaler SV steht vor englischer Woche

Auf den Wuppertaler SV wartet nach dem spielfreien Wochenende eine englische Woche. Am Dienstag kommt es um 19.30 Uhr zum Duell mit dem SV Lippstadt, ehe am Samstag um 14 Uhr der Bonner SC zu Gast in Wuppertal ist. Für den WSV ist es eine Woche der Wahrheit – an deren Ende man wissen wird, wo der Verein steht. Die Kollegen der "WZ" haben die Situation gut zusammengefasst.

9.00 Uhr: Herzlich Willkommen im Sport-Live-Blog aus Wuppertal!



Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Wuppertal wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.





