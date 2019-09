LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Wuppertaler SV steht vor Woche der Wahrheit

23.09.2019, 12:25 Uhr

Der Sport in Wuppertal ist extrem vielfältig: Neben dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.



Für die Footballer der Wuppertal Greyhounds steht am kommenden Samstag um 15 Uhr ein besonderes Spiel an: Gegen den Remscheid Amboss wird im Derby die Frage geklärt, wer der beste Football-Klub in der Region ist. Die Greyhounds gehen als Favorit in das Spiel, denn der Gegner aus Remscheid steht bereits als Absteiger fest. Aber so ein Derby findet natürlich immer unter speziellen Vorzeichen statt. Auch darum brauchen die Greyhounds die Unterstützung ihrer Fans.

Auf den Wuppertaler SV wartet nach dem spielfreien Wochenende eine englische Woche. Am Dienstag kommt es um 19.30 Uhr zum Duell mit dem SV Lippstadt, ehe am Samstag um 14 Uhr der Bonner SC zu Gast in Wuppertal ist. Für den WSV ist es eine Woche der Wahrheit – an deren Ende man wissen wird, wo der Verein steht. Die Kollegen der "WZ" haben die Situation gut zusammengefasst.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Wuppertal wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!





