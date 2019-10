Die Sport-Woche im Blog

Bocholt-Trainer Jara wollte Wuppertaler SV "abnutzen"

10.10.2019, 17:46 Uhr | t-online.de

Der Trainer vom 1. FC Bocholt, Manuel Jara, resümiert nach dem Sieg gegen den Wuppertaler SV die Partie. Es sei ein einziger "Abnutzungskampf gewesen, sagte er "Reviersport". Deswegen sei man auch jeden Zweikampf angegangen, weil man gewusst hätte, dass der WSV nicht in der besten Verfassung ist. Diese Taktik hatte offenbar Erfolg, denn Bocholt steht momentan gut da.

Überraschung im Achtelfinale des Kreispokals in Wuppertal. Beim Spiel des SV Jägerhaus Linde gegen den 1. FC Wülfrath gewannen die Wuppertaler. Dabei war der Bezirksliga-Tabellenführer als klarer Favorit in die Partie gegangen. Was Linde-Trainer Richard Wehr dazu zu sagen hat, können sie bei der "Westdeutschen Zeitung" nachlesen.



Spieltag für den FSV Vohwinkel! Heute um 19.30 Uhr treten die Füchse gegen die Jungs vom TSV Einigkeit Dornap an. Die Nachbarn sind aktuell auf dem 15. Platz der Kreisliga A. Die Füchse aus Wuppertal hoffen auf einen Sieg und möchten weiterkommen.

Die Ultras Wuppertal haben beim Spiel gegen den FC Bocholt am Mittwochabend nach Spielanpfiff geschlossen den Gästeblock verlassen. Jetzt rechtfertigen sie sich in einem Forenbeitrag. Demnach hätten den Ultras "übel aufgestoßen", dass ihnen bereits im Vorfeld des Spiels angekündigt wurde, dass sie keine Fahnen Schwenken dürften. Dabei sei es nach den Statuten des DFB erlaubt, Fahnen mit Plastikrohren zu schwenken, so die Ultras in dem Beitrag.



Das Verbot hat die Ultras aber offensichtlich nicht davon abgehalten, trotzdem ihre Fahnen mitzunehmen. Da die Polizei die Fahnen dann entwendet habe, habe man sich zu dem Schluss entschieden, das Stadion zu verlassen.



Der Abwärtstrend des Wuppertaler SV bleibt bestehen. Am gestrigen Abend konnte sich der WSV nicht gegen den 1. FC Bocholt beweisen. Mit einem 5:4 (0:0) für die Kontrahenten ging es wieder nach Hause. Es folgt die Pressekonferenz zum Spiel:

18.12 Uhr: Marvin Mühlhause verlässt Cronenberger SC



Mit dem Mittelfeldspieler ist es bereits siebte Spieler, der den Cronenberger SC seit dem Sommer verlassen hat. Der 28-Jährige, der mit dem Verein in der Oberliga spielt, wird dann voraussichtlich zum Bezirksligisten SSV Germania wechseln, wie die Kollegen von der "Westdeutschen Zeitung" herausgefunden haben wollen. Überraschend sei die Entscheidung aber nicht gekommen, da Mühlhause bereits im Sommer überlegt hatte, den Verein zu verlassen, hieß es.



16.06 Uhr: Jens Tiedtke nach Krankheit verstorben



Der frühere Handball-Bundesligaprofi Jens Tiedtke ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Dies teilte sein Verein TV Großwallstadt am Mittwoch mit. "Ich bin unfassbar traurig", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. "Tito war nicht nur ein sehr guter Handballer, sondern ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Mensch, der einen festen Platz in unserem Herzen behält." Tiedtke spielte auch einmal in Wuppertal für den HC Wuppertal (2000-2001).



Seine Vereinsstationen waren neben dem TVG noch TUSEM Essen, SG Willstätt/Schutterwald, SG Wallau-Massenheim und die HSG Wetzlar. Am Donnerstag wäre Tiedtke 40 Jahre alt geworden.

15.30 Uhr: SSV Germania Wuppertal e.V vor schwierigem Spiel



Germania Wuppertal tritt morgen um 19.30 Uhr gegen Union Velbert an. Damit spielen die Wuppertaler gegen die Tabellendritten der Bezirksliga, die klar Favoriten sind. Die Mannschaft aus Wuppertal braucht die Punkte von dem Spiel allerdings auch, um sich von der Abstiegszone zu entfernen und hoffen deswegen natürlich auf einen Sieg.



8.52 Uhr: SPIELTAG! Achtelfinale gegen Bocholt



Heute ist Spieltag in Bocholt angesagt. Der Wuppertaler SV spielte sich im letzten Jahr beim Achtelfinale mit dem 2:0-Sieg in Hünting in die nächste Runde.Ob das Flutlichtspiel in Bocholt wohl genauso ausgeht? Anpfiff ist um 19.30 Uhr!

18.17 Uhr: LTV Wuppertal erreichen Grüße aus Finnland

Die Handballerinnen vom LTV Wuppertal müssen aktuell auf Maren Boots verzichten. Sie ist seit ein paar Wochen als Erasmus-Studentin für ein Auslandssemester in Oulu, der Hauptstadt des nordischen Teils von Finnland. Jetzt hat sie ihren Mitspielerinnen diese Fotos geschickt. Sieht wirklich traumhaft aus!

#LTVgoesInternational 🇫🇮 Wie vielleicht einige von Euch schon gemerkt haben, ist unsere Mären aktuell nicht auf der... Gepostet von 1. Damen LTV Wuppertal am Dienstag, 8. Oktober 2019

13.50 Uhr: WSV-Vorstand stellt sich heute Abend den Fans



Das kommt überraschend: Nach der Aufsichtsratssitzung von gestern Abend, in der der das Gremium die Entlassung von Andreas Zimmermann offenbar akzeptiert hat, stellen sich die Verantwortlichen heute Abend den Fans. Laut einer Mitteilung des Wuppertaler SV lädt die AG "Fans & Members" ab 19.30 Uhr alle WSV-Fans zum Fantalk in die Räumlichkeiten das Wuppertaler Fanprojekts ein. Dort sollen dann auch der Vorstand und einige Spieler Rede und Antwort stehen. Das dürfte spannend werden – und ziemlich kontrovers!

+++ HEUTE ABEND FANTALK +++ Um 19:30 Uhr lädt die AG „Fans & Members“ alle WSV-Fans, Mitglieder und Interessierten zum... Gepostet von Wuppertaler Sportverein e.V. am Dienstag, 8. Oktober 2019

9.47 Uhr: WSV-Aufsichtsrat tagt nach Zimmermann-Entlassung



Beim Wuppertaler SV sorgt die Entlassung von Trainer Andreas Zimmermann weiter für Aufregung. Gestern Abend traf sich erstmals seit dem Rausschmiss der Verwaltungsrat, dessen Mitglieder zum Teil die Entscheidung auch öffentlich kritisiert hatten. Was die hohen Herren genau besprochen haben, ist noch nicht durchgesickert. Fakt ist aber, dass beim WSV dringend etwas passieren muss. Denn im Moment schwebt der Klub in akuter Abstiegsnot – und wer neuer Chefcoach wird, ist nach wie vor unklar.

13.09 Uhr: Wuppertaler SV zum Pokalspiel in Bocholt



Am Mittwoch geht's für die Wuppertaler zum Achtelfinalspiel nach Bochholt. Das Pokalspiel gegen den TSV steht an. Der WSV hat nun die Ticketpreise auf seiner Facebookseite veröffentlicht. Vor Ort wird es einen separaten Eingang für Wuppertaler geben. Dieser ist vom Gästeparkplatz erreichbar.

10.18 Uhr: Bergischer HC jubelt über Erfolg gegen Minden



Der Bergische HC kann doch noch gewinnen! Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge siegte der BHC gestern mit 26:23 gegen GWD Minden und haben damit hoffentlich die Trendwende geschafft. Dementsprechend groß war der Jubel nach dem Spiel:

Der fotografische Blick auf #bergischerhc gegen GWD Minden in der LIQUI MOLY HBL #diekraftinuns #dasloewenrudel #hartwieeisen Fotos: afi-fotodesign Gepostet von Bergischer Handball-Club 06 am Sonntag, 6. Oktober 2019

