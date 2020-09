Stellenabbau droht

Wuppertaler Schaeffler-Beschäftigte protestieren gegen Werksschließung

16.09.2020, 13:43 Uhr | dpa

Mitarbeiter von Schaeffler wollen den geplanten Stellenabbau nicht hinnehmen und haben sich zu Protesten zusammengeschlossen. In Wuppertal will man so die drohende Werksschließung verhindern.

Am Mittwoch haben zahlreiche Mitarbeiter des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler gegen die Pläne zum Personalabbau und zu Werksschließungen bei dem fränkischen Familienunternehmen protestiert. Auch in Wuppertal wollten die Mitarbeiter protestieren, denn hier droht sogar eine komplette Werksschließung.



Vor dem Standort in der Mettmanner Straße 79 wollen sich laut "WZ" ab 14 Uhr Mitarbeiter versammeln, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. "Wir werden um das Werk in Wuppertal kämpfen. Die Schließung scheint von langer Hand geplant, der Arbeitgeber hat den Standort kaputtgefahren", sagt der Betriebsratsvorsitzende Özgür Ecevit Sönmezcicek der Zeitung.

Doch nicht nur am Standort in Wuppertal gibt es Proteste. In Schweinfurt hätten sich rund 1.500 Mitarbeiter an einer Protestveranstaltung beteiligt und am Firmensitz in Herzogenaurach hätten rund 200 Schaeffler-Beschäftigte an einem "Trauermarsch" teilgenommen, teilten Gewerkschafter der IG Metall mit. Am unterfränkischen Standort Eltmann seien mehrere Hundert Schaeffler-Mitarbeiter auf den Marktplatz gezogen.

Corona-Krise trifft Autozulieferer

An vielen weiteren Schaeffler-Standorten, darunter Ingolstadt und Luckenwalde (Brandenburg) sind für den Nachmittag ebenfalls Protestveranstaltungen geplant. Die Aktionen richten sich gegen den Plan der Unternehmensleitung, bis Ende 2022 rund 4.400 Arbeitsplätze abzubauen und auch ganze Werke zu schließen oder zum Verkauf anzubieten – darunter Eltmann, Luckenwalde und Wuppertal.

Schaeffler kämpft wie viele andere Zulieferer mit der Strukturkrise im Automobilbau. Die Corona-Pandemie ließ das Unternehmen nun in die roten Zahlen rutschen. Die IG Metall kritisierte am Mittwoch, das Maßnahmenpaket ziele vor allem auf den eigentlich gut laufenden Industriebereich, weniger auf die Automotive-Sparte. "Ein Großteil der 4.400 Arbeitsplätze soll im Bereich Industrie abgebaut werden", sagte Thomas Höhn von der IG Metall in Schweinfurt.