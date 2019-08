Weltkriegsbombe muss in Essen entschärft werden

In Essen ist am späten Mittwochnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden wurden. Sie muss noch heute entschärft werden. Von der Evakuierung ist auch ein S-Bahnhof betroffen.

Im Stadtteil Altenessen-Süd in Essen ist bei Bauarbeiten zur Renaturierung der Berne eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der fünf Zentner schwere Blindgänger liegt in der Nähe der Krablerstraße 12 und soll noch heute entschärft werden. Zurzeit sind 120 Kräfte von Ordnungsamt, Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Polizei im Einsatz.

Eine Karte der Stadt Essen: Die Evakuierungszone ist in zwei Bereiche unterteilt. (Quelle: Stadt Essen)



Anwohner im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle müssen bis zum Ende der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen (siehe roter Kreis im Bild). Für sie wird im Leibniz-Gymnasium in der Stankheitstr. 22 eine Notunterkunft eingerichtet.

Menschen im äußeren Evakuierungskreis (in grün) werden gebeten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bevölkerung wurde über die Katastrophen-Warnapp NINA gewarnt. Denn erst, wenn alle Anwohner evakuiert sind, kann die Entschärfung der Bombe beginnen.

Auch der S-Bahnhof Altenessen liegt in der Evakuierungszone. Darum ist mit Einschränkungen des ÖPNV und des Regionalverkehrs zu rechnen. Die Stadt bittet ortskundige Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Außerdem wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter der Nummer 0201 / 123 8888 zu erreichen ist.







Erst vor einem knappen Monat war in Essen bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenanlage eine Weltkriegsbombe entdeckt und anschließend entschärft worden.

+++ ACHTUNG: Bombenfund in Altenessen-Süd +++

An der Krablerstraße 12 wurde ein Blindgänger gefunden.

Die 5 Zentner schwere Weltkriegsbombe muss noch heute entschärft werden. Infos folgen in Kürze hier an dieser Stelle und unter https://t.co/YwiX3Zmsgg#EBombe pic.twitter.com/C8MDplLF9D